شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الغربية: توافر جميعه أنواع الوقود و273 أسطوانة بوتاجاز لأهالي زفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تواصل محافظة الغربية حملاتها التموينية المكبرة بمراكز ومدن المحافظة في سبيل توفير كافة السبل لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. وأشار محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي.، الي توافر أنواع الوقود في المحطات بنطاق المحافظة تيسيرا علي المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك. وفي السياق ذاته، قامت مديرية التنوين والتجارة الداخلية بالغربية بالمرور اليوم على المستودعات ومحطات الوقود بمدينة زفتى ، وتم الاشراف على التوزيع، وتم الدفع بعدد 273 أسطوانة منزلية من بوتاجازكوا لتوزيعها داخل المدينة استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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