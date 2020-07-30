شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي «القصير» يطالبون بزيادة حصة مياه الشرب خلال الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أهالي مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر بزيادة حصة مدينتهم من مياه الشرب خلال فصل الصيف بسبب زيادة الاستهلاك ووجود أزمة شديدة وعجز في كمية مياه الشرب المخصصة للمدينة، خاصة مع دخول فصل الصيف مع طول مدة فترة الضخ التي وصلت 8 أيام حيث وصلت مدة ضخ المياه من الخزانات الرئيسية إلى الأهالي كل 8 أيام بالقصير منذ بداية الصيف حيث تقدر كمية المياه لمدينة سفاجا ب ٨٥٠٠ متر مكعب في اليوم لا تكفى احتياجات نحو ٧٥ ألف مواطن بسفاجا حيث تصل الاحتياجات اليومية الى23 ألف متر مكعب في اليوم بنسبة عجز تصل200% مع وجود مياه محطة التحلية التي تصل طاقتها ٦٠٠٠ م- ٣يوم وأن هناك في معاناة يومية في شراء مياه شرب من السوق السوداء يتم بيعها للأهالي بأسعار تصل إلى ٥٠ جنيها للمتر المكعب حيث تخصص الشركة كمية كبيرة من المياه للبيع الحر.

وحذر الأهالي في شكواهم للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ومسؤولي وزارة الإسكان من إصابتهم بأمراض الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأمراض الجلدية والأوبئة لقلة المياه كل هذا يؤدي ويساعد على انتشار الأمراض بسبب نقص مياه الشرب.

وأوضح أهالي القصير في شكواهم للمصري اليوم أنه خلال فترة توقف ضخ المياه في الخطوط التي تصل إلى ٨ أيام يؤدي إلى ركود بقية المياه داخل الخطوط ونظرا لنسبة الرطوبة العالية تساعد على وجود بيئة مساعدة لنمو الميكروبات والطفيليات والديدان داخل الخطوط وعندما يستأنف الضخ يتم دفع كل هذه المياه الراكدة إلى المواطن ليشرب منها ويستخدمها في كل الاغراض المنزلية.

وأكد محمد عبده حمدان من أهالي مدينة القصير أنه منذ بداية الصيف نواجه أزمة حادة في حصول الأهالي على احتياجاتهم من مياه الشرب بسب العجز الشديد في كمية المياه المخصصة للمدينة والتي تعتمد بشكل أساسي على خط المياه القادم من سفاجا وأصبح متهالك ودائم الانفجارات بالإضافة إلى عدم كفاية مياه محطة التحلية الوحيدة ودائمة الأعطال ويقوم الأهالي باستخدام مياهها في الأغراض المنزلية ويشترون مياه الشرب بسعر الجركن إلى ٣ جنيها ويتم خلال نقلها بالتروسيكلات مما اوجد حالة من العطش بين سكان المدينة وعدم انتظام وصول المياه بين عدد من الأحياء خاصة الأحياء الفقيرة والشعبية ويتم الضخ لعدة ساعات كل 9 أيام بدلا من كل 3 أيام أسوة بباقي مدن البحر الأحمر وأن المياه لا تكفي لباقي المدة حتى استئناف الضخ.

وأكد الأهالي أنهم ارسلوا استغاثات وتلغرافات لرئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان ورئيس شركة المياه للتدخل لحل أزمة العطش التي تواجه المدينة وأن الأهالي يحصلون على كميات قليلة من المياه كل 9 أيام ولا تكفي احتياجات يومين وأن المدينة أصبحت بدون مخزون استراتيجي من المياه وتواجه أزمة حادة في مياه الشرب.

وطالب الدكتور ياسر خليل من أبناء مدينة القصير بسرعة الاننهاء من مشروع استكمال إحلال وتجديد وتطوير خط مياه سفاجا القصير بطول 66 كم لأنه سبق تطوير 20 كم من هذا الخط في عام 2009 وبتشغيل هذا الخط بعد التطوير لسرعة القضاء على أزمة مياه الشرب بالمدينة

Advertisements

وفي المقابل أكد مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف ابصحي بالبحر الأحمر أن الهيئة القومية لمياه الشرب تأخرت في إنشاء محطة تحلية لمدينة القصير بطاقة ٢٥ ألف متر، ما أدى ظهور أزمة مياه الشرب بمدينة القصير وحصول المواطنين على المياه كل ٩ أيام.