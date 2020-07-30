شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو ائتلاف الأحزاب ومستقبل وطن يكثفون الدعاية ومؤتمرات حاشدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدعايه الانتخابية لمجلس الشيوخ بالقليوبية تحركات مكثفة لكافة المرشحين على المستوى الحزبى ابرزها تحركات مرشحي قائمة إئتلاف الاحزاب الوطنية بقيادة حزب مستقبل وطن والتي تضم 5 مرشحين لحزب مستقبل وطن والمرشح أبوسريع إمام عن الحزب الجمهوري حيث نظم الإئتلاف مؤتمرين ومسيرة حاشدة للمرشحين في مدينة بنها معقل المرشح ابوسريع إمام وقرية اجهور الكبري بطوخ مسقط راس المرشح نصيف حفناوي العفيفي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية مرشح الإئتلاف والذي بدء بالوقوف دقيقة حداد على اخر الضباط الاحرار العميد الحسيني ابو عرب والذي لقي ربه ليلة الذكري ال68 لثورة 23 يوليو الأسبوع الماضي.

ففي بنها نظم حزب مستقبل وطن مؤتمر حاشد لدعم مرشحى حزب مستقبل وطن لإنتخابات مجلس الشيوخ ومرشحى الإئتلاف الوطنى بقيادة حزب مستقبل وطن بحضور ابوسريع أمام ومصطفي النفيلي مرشحا القائمة الوطنية وعددا من قيادات حزبي مستقبل وطن والشعب الجمهوري.

قال ابوسريع إمام مرشح الشعب الجمهوري في القائمة الوطنية للاحزاب الوطنية رقم 6 الصاروخ أنة سوف يكون دائما في خدمة الوطن والمواطنين وان بابة مفتوح للجميع في أي وقت كما أنة سيبذل قصارى جهدة لخدمة اهالى محافظة القليوبية والتى يقوم بتقديم الخدمات للمواطنين بها على مدار عملة الصحفى.

وقام مصطفى النفيلى المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ بشرح كيفية الادلاء بالاصوات اثناء الانتخابات مقدما الشكر لكافة الوحدات الحزبية على دعمهم للمرشحى الحزب.

وفي اجهور الكبري بطوخ نظم الدكتور نصيف العفيفي مرشح القائمة مؤتمرا حاشدا بمنزله بالقرية متخذا الإجراءات الإحترازية الكاملة لمواجهة فيروس كورونا بحضور مرشحي القائمة ابوسريع إمام وسمير البيومي ومصطفي النفيلي والنائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب وبدء المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على روح العميد الحسيني ابو عرب اخر الضباط الاحرار الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

واكد المرشحون ان مجلس الشيوخ إضافة قوية للحياة النيابية بمصر والتشريع ودعا المرشحون المواطنين للنزول والخروج للمشاركة في إنتخابات الشيوخ كاهم واخطر أنتخابات تشهدها مصر مؤكدين انه لاصحة لاي شاتئعات تطلقها قوي الظلام للتاثير على الناخبين وإرباك المشهد وان الغنتخابات والترشح تكليف لا تشريف.

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