شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: غلق الحدائق والكورنيش وحظر ذبح الأضاحي بالشوارع في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قرار رقم 999 لسنة 2020، بغلق كافة المتنزهات والحدائق والمماشي التي تقع على نهر النيل بدائرة المحافظة خلال أيام عيد الأضحى، وذلك اعتباراً من غدا الجمعة وحتى الاثنين القادم، كإجراء احترازي لمنع كافة أشكال التجمع المحتملة في مثل هذه المناسبة حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالاستعداد التام والتنسيق مع الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة العيد،وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة ،وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

من ناحية أخرى أصدر المحافظ تكليفات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الطب البيطري والبيئة وشرطة المرافق، بمنع وتلافى بعض المظاهر والسلوكيات المخالفة والتي يترتب عليها أضرار بيئية وصحية خلال أيام العيد.

وكلف المحافظ السكرتير العام اللواء هشام شادي بالمتابعة مع رؤساء المدن والجهات المعنية لتنفيذ تعليمات المحافظ، والمتضمنة: حظر ذبح الأضاحى بالشوارع، مع السماح بفتح كافة المجازر«بالمجان» أمام المواطنين لذبح أضاحيهم والتأكد من سلامة المذبوحات للاستهلاك الآدمي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين،على أن يتم ذلك وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب محافظ بني سويف الموطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية ،مشددا على أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم ،والدفع بجهود الدولة لمنع العدوى بفيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة التعاون والتحلى بالمسؤولية ،بما يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة بشكل متدرج ومرحلى للحياة الطبيعية.

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