شكرا لقرائتكم خبر عن مرور البحر الأحمر ينصح الزائرين خلال العيد: التزموا بالسرعات المقررة حفاظًا على حياتكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب مسؤولو مرور البحر الأحمر الزائرين القادمين بسياراتهم للغردقة خلال العيد بالالتزام بالسرعات المقررة على الطرق وعدم تجاوز هذه السرعات حماية لهم ومرافقيهم وتوزيع نشرات توعية لقائدي السيارات بتعليمات السلامة والأمان خلال القيادة على الطرق.

وتقرر زيادة عدد الرادارات من أول طريق الزغفرانة وحتى مدينة الغردقة وزيادة عدد أفراد الأمن أمام الكاميرات لتكون حركة الشوارع بمدينة الغردقة تحت السيطرة والمراقبة، كما تقرر زيادة الخدمات المرورية والتواجد الأمني بالمرافق العامة وإعداد خطة أمنية وزيادة عدد الخدمات بالكمائن الحدودية والتجمعات وتشديد أعمال التفتيش للسيارات والأفراد.

وتقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين وبحث شكواهم فورا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة.