فيديو.. محظورات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.. المخالفة تقودك للعقاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت جولة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس 2020، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضوابط والمحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية.. وهذا ما نوضحه فيما يلى.. انطلقت جولة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ والتى تستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس 2020 ويقام الماراثون الانتخابى للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس وفى الداخل يومى 11 و12 أغسطس وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من المحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية وأبرزها: التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه Advertisements استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة يحظر أيضا تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية ومن يخالف تلك القواعد سيتعرض للعقوبات القانونية

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