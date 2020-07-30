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فيديو.. محظورات الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ.. المخالفة تقودك للعقاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت جولة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ، وتستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس 2020، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد من الضوابط والمحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية.. وهذا ما نوضحه فيما يلى..

 

انطلقت جولة الدعاية لانتخابات مجلس الشيوخ

والتى تستمر حتى الساعة 12 ظهر يوم 8 أغسطس 2020

ويقام الماراثون الانتخابى 

للمصريين بالخارج يومى 9 و8 أغسطس 

وفى الداخل يومى 11 و12 أغسطس 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 

عدد من المحظورات لكل المرشحين خلال فترة الدعاية وأبرزها: 

التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين 

تهديد الوحدة الوطنية 

أو استخدام الشعارات الدينية 

أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين 

أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه

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استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة 

أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

 

استخدام المرافق العامة ودور العبادة 

والجامعات والمدارس والمدن الجامعية 

وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة

يحظر أيضا تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية 

سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة

كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره 

عن المكان المخصص لحملته الانتخابية

لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية

ومن يخالف تلك القواعد سيتعرض للعقوبات القانونية

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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