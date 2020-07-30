شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى حميات الأقصر تعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى حميات الأقصر أنه لأول مرة وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى: تم ذلك بعد شهور طويلة انتظرناها و بذلت فيها مستشفى حميات الاقصر كل مجهود و تعب و مخاطرة، واليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسه و من حولة من العدوى.. نحتفل و لكن نظل حريصين و نتبع الاجراءات الاحترازية كاملة، وهى لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون، واستعمال المطهرات كالكحول و الكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر و نصف".

وكان قد أعلن مستشفى حميات الأقصر أنه تقرر أن تقوم إدارة المستشفى بسحب عينات ومساحات المسافرين إلى الخارج، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة بدءا من اليوم الخميس.