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مستشفى حميات الأقصر تعلن تسجيل صفر إصابات بكورونا لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مستشفى حميات الأقصر أنه لأول مرة وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس .

وقالت المستشفى، فى بيان صحفى: تم ذلك بعد شهور طويلة انتظرناها و بذلت فيها مستشفى حميات الاقصر كل مجهود و تعب و مخاطرة، واليوم نحتفل بوعى المواطن الاقصرى، المواطن الذى حمى نفسه و من حولة من العدوى.. نحتفل و لكن نظل حريصين و نتبع الاجراءات الاحترازية كاملة، وهى لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء و الصابون، واستعمال المطهرات كالكحول و الكلور والتباعد الاجتماعى لمسافة متر و نصف".

وكان قد أعلن مستشفى حميات الأقصر أنه تقرر أن تقوم إدارة المستشفى بسحب عينات ومساحات المسافرين إلى الخارج، وذلك بناء على تعليمات وزارة الصحة بدءا من اليوم الخميس.

 

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