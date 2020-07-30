شكرا لقرائتكم خبر عن إذاعة القرآن الكريم تعتذر عن خطأ بث أذان المغرب قبل موعده.. وتفتح تحقيقا بالواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذرت إذاعة القرآن الكريم، عن الخطأ الذى تسبب فى إذاعة أذان المغرب، اليوم الخميس، قبل موعده، موضحة أنه خطأ بشرى غير مقصود، مضيفة: "رصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار".

وقالت إذاعة القرآن الكريم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في بيان لها: "مستمعونا الكرام، مستمعي إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نعتذر عن هذا الخطأ الذي تسبب في إذاعة إذان المغرب اليوم قبل موعده وهو خطأ بشرى غير مقصود ورصيدنا لديكم يسمح بتقبل الاعتذار".

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وأَضاف البيان: "قد قال نبينا المصطفي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه).. ونعدكم بأنه سيتم فتح تحقيق في هذا الأمر لمحاسبة المتسبب فيه حتي لا يتكرر ثانية".

وتابعت: "أما بخصوص مدى صحة صيام اليوم.. ووفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية فقد أعلنت الآتي :حسما للجدل الدائر حول الإفطار قبل موعد آذان المغرب ببضع دقائق، فإن مفتي الجمهورية يؤكد: من كان صائما وظن غروب الشمس ودخول وقت الإفطار فأفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا ، وهم الظاهرية ، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة ، واختاره ابن تيمية ، مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان لعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)، والنسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ.. ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز ".