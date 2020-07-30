شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء لـ"تليفزيون الخليج 365": من فطروا قبل أذان المغرب صومهم صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الجدل بين عدد من المواطنين بعد وقوع إذاعة القرآن الكريم في خطأ كبير بإذاعة أذان المغرب قبل موعده بحوالى 5 دقائق.

أكد خالد عمران، أمين عام لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن الصيام مقبول، وأن فضيلة المفتوى أصدر بيان يوضح أن يطمئن فيه الصائمين الذين صاموا يوم عاشوراء وبادرو بالإفطار قبل الإذان حسب إذاعة القرآن الكريم واعتقادهم بأن وقت الآذان قد حان، مؤكد أن من أفطر حسب إذاعة القرآن الكريم أن صيامه صحيح ومقبول ولا قضاء عليه أو كفارة، لقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَٰكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ".

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وأكد أمين عام لجنة الفتوى، في تصريحات لـ"تليفزيون الخليج 365"، أنه بالنسبة لأداء صلاة المغرب بعد سماع الآذان على إذاعة القرآن الكريم قبل توقيته فإنه تكون صلاته صحيحه بمعنى أنه أدى الصلاة لأن أغلب ظنه أنه أداها في وقتها الصحيح، موضحا أنه من الأفضل أن يعيد الصلاة مرة ثانية، بناء على أن الصلاة لها وقت من الممكن أن تقضى فيه بخلاف صيام يوم عرفة.

وأشار إلى إن أذان المغرب مؤقت وهيئة المساحة أعدت مواقيت للصلاة بناء على الشمس، وعند غروب الشمس فإن يتم آذان المغرب، مشيرا إلى من يتعمد رفع الآذان قبل موعده فإنه يقع تحت مسئولية شرعية وهو "حرام" بخلاف مسئوليته الوظيفية حسب الجهة التابع لها.