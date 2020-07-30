شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. إغلاق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج للتصويت فى انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، غدا الجمعة، بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، غلق باب تسجيل بيانات المصريين بالخارج، على موقعها الرسمى، حتى يتمكنوا من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس بالخارج عبر البريد في الدول التي يتواجدون بها.

وحصل الناخبون المقيمون بالخارج الذين سجلوا رغباتهم بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية من 25 وحتى 31 يوليو، على رقم التسجيل السري الذي سيتم استخدامه في يومي الاقتراع لسحب الأوراق الانتخابية وبطاقات إبداء الرأي من الموقع وطباعتها واختيارها مرشحيهم في دوائرهم الانتخابية.

وحددت الهيئة الوطنية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مقر 141 بعثة دبلوماسية في الخارج، كمقار للجان الفرعية التي سيرسل المصريين بالخارج إليها بطاقات الاقتراع عبر البريد وتستمر في تلقى البطاقات من 9 وحتى 12 أغسطس.