شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: رصد 1084 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عادل، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، إنه تم رفع حالة الطوارئ في المجازر لاستقبال الأضاحى، حيث يوجد 164 مجزرا عاما، بجانب 22 مجزرا خاصا لاستقبال الأضاحى وذبحها.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، في تصريحات لبرنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة دى إم سى، الشعب المصرى بتوجيه أضحيهم إلى المجازر من أجل ذبحها، وعدم ذبحها على الطرقات، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة ذبحت في شهر يوليو فقط 100 ألف حيوان في مجزر بساتين وهو رقم كبير ويأتي بسبب التفتيش الخارجي حيث إن الجزارين يخشون من العقوبات المشددة وهو ما دفعهم للذهاب للمجازر وذبح حيواتهم.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بهيئة الخدمات البيطرية، أنه تم رصد 1084 طنا من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمى، بجانب تحرير 5158 محضرا وتحويلهم للنيابة، وتم رصد 20 ختما مزورا للحوم.