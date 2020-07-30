شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: على المصريين اتخاذ كافة إجراءات الوقاية خلال عيد الأضحى لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الراهنة في مصر تشهد انخفاضا ملحوظا عن الفترات الماضية، بجانب أن أعداد الوفيات من الفيروس المستجد تشهد أيضا انخفاضا كبيرا.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، خلال برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع على قناة دى أم سى، أن على المواطنين المصريين أن يأخذوا حذرهم بشكل كبير خلال عيد الأضحى المبارك من خلال الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والاهتمام بغسل الأيدى باستمرار والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات.

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ولفت، إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل السيطرة على هذا الفيروس، وتكللت هذه الجهود من خلال الانخفاض الحالى فى أعداد الإصابات بكورونا.