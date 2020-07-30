شكرا لقرائتكم خبر عن Top7.. تابع أبرز القصص الخبرية على مدار اليوم الخميس مع محمد أسعد (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت Top7، أهم القصص الخبرية التي حدثت على مدار اليوم الخميس، 30 يوليو، والتي يقدمها الزميل محمد أسعد، وبإمكانك متابعتها على الصفحات الرسمية لليوم السابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت عناوين نشرة اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار، أبرزها، حجاج بيت الله الحرام يقفون على عرفات، حيث زار بيت الله الحرام هذا العام ما يقرب من 10 آلاف حاج، مقارنة بـ2.5 مليون حاج، أتموا مناسك الحج العام الماضي، أما في مصر، فستقام شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد السيدة نفيسة فقط، والأوقاف تدرس عودة صلاة الجمعة في المساجد بعد العيد.

وفي تونس، راشد الغنوشي ينجو من سحب الثقة في البرلمان التونسي، ومن ناحية أخرى، ستعرض السينمات المصرية بسبب فيروس كورونا، فيلما جديدا واحدا فقط خلال موسم عيد الأضحى، وهو فيلم الغسالة، بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة، وإخراج عصام عبدالحميد.

عرضت النشرة أيضا مجموعة متنوعة لصور من نوستالجيا الحج، منها صور نادرة لأم كلثوم، عبدالحليم حافظ، شادية، وشكوكو، وهم يقومون بتأدية مناسك الحج، كما عرضت النشرة صورا كوميدية تعكس ردود فعل رواد التواصل الاجتماعي على نيولوك لاعب ليفربول، محمد صلاح، التي وصفتها بعض التعليقات بـ"حلاقة العيد".

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الزميل محمد أسعد

وأخيرا، عرضت النشرة جزءا من فيديو كليب الهضبة عمرو دياب الجديد، الذي أطلقه بمناسبة عيد الأضحى، وتتمنى أسرة النشرة عيدا مباركا للجميع.

يذكر أن Top7 هي خدمة إخبارية يومية يقدمها الخليج 365، تعرض بإيجاز أهم القصص الخبرية المصرية، العربية، والدولية، في مختلف المجالات سواء كانت السياسية، الفنية، أو الرياضية على مدار اليوم.