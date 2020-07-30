السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحي مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للجزائر وشعبها الشقيق كل استقرار وأمن وسلام. من جانبه، أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مبادلاً الرئيس التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، ومتمنياً دوام التقدم والازدهار لمصر حكومة وشعباً. Advertisements

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