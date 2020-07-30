الرئيس السيسى يهنئ "البرهان" والشعب السودانى الشقيق بعيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار. من جانبه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن شكره للسيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها دوام السلام والازدهار. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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