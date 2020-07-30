شكرا لقرائتكم خبر عن لجان رصد مخالفات دعاية مرشحى مجلس الشيوخ ترسل تقاريرها للهيئة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية وحجم إنفاق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إعداد تقاريرها اليومية حول المخالفات التي يتم رصدها أولا بأول وإرسالها إلى الهيئة لاتخاذ ما يلزم حيالها.

وتقوم اللجان بمراقبة حجم إنفاق المرشحين على دعاياهم الانتخابية من خلال مراجعة الحسابات الخاصة بهم، حيث أقر المرشحين أثناء تقديمهم أوراق الترشح بفتح حساب ببنك الأهلى أو مصر أو البريد لتلقى التبرعات والانفاق منه على الدعاية.

وتنتهى فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين فى الساعة الثانية عشر ظهر يوم 8 أغسطس الموافق يوم الصمت الانتخابي. وحظرت الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا، مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

كما يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، واستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية، وعدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.