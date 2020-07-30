شكرا لقرائتكم خبر عن فى الذكرى الـ32 لرهبنة البابا تواضروس.. قصه البطريرك من الميلاد للكرسى البابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن غدا الجمعة، يوافق ذكرى رهبنة قداسة البابا تواضروس الثانى الـ32، الذى ترهبن فى 31 يوليو 1988، بيد البابا الراحل البابا شنودة الثالث، فى دير العظيم الأنبا بيشوى العامر بوادى النطرون، باسم الراهب ثيوؤدور الأنبا بيشوى.



البابا تواضروس

وهنأت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بطريركية، بمناسبة عيد رهبنته الـ32، كما هنأ الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي البابا تواضروس الثاني، خلال الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

والبابا تواضروس الثانى من مواليد 4 نوفمبر 1952، وهو بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الـ118، وفى 4 نوفمبر 2012، تم اختياره عن طريق القرعية الهيكلية ليكون بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووُلِد باسم وجيه صبحى باقى سليمان بالمنصورة لأسرة مكونة منه كأخ لشقيقتين، ووالده كان يعمل مهندس مساحة، وتنقلت الأسرة فى المعيشة ما بين المنصورة وسوهاج ودمنهور.

والتحق بجامعة الإسكندرية، بكلية الصيدلة، وحصل على بكالوريوس الصيدلة عام 1975، وحصل على زمالة الصحة العالمية بإنجلترا عام 1985، كما التحق بالكلية الإكليركية، وتخرج منها بعد حصوله على الكلية الإكليريكة عام 1983 م.

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البابا تواضروس

ذهب الأنبا تواضروس إلى دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى 20 أغسطس 1986، وترهبن فى 31 يوليو 1988 باسم الراهب ثيوؤدور، تمت رسامته قسًا فى 23 ديسمبر 1989.

وانتقل للخدمة بمحافظة البحيرة فى 15 فبراير 1990 م، ثم نال درجة الأسقفية فى 15 يونيو 1997 م وكان مسؤلا عن خدمة منطقه كنج مريوط والقطاع الصحراوى وخدم بها خمسة عشر عاماً إلى أن تم تجليسه على كرسى مار مرقس، وله العديد من العظات الروحية والكتابات.

تم ترشيحه ليكون خليفة البابا شنودة الثالث هو وأربعة آخرين هم الأنبا رافائيل، القمص رافائيل أفامينا، القمص باخوميوس السريانى، القمص سارافيم السريانى، فاز بمنصب البابا عن طريق القرعة الهيكلية، ليصبح البابا تواضروس الثانى 118 يوم الأحد 4 نوفمبر 2012 م.

حصل الأنبا تواضروس على تزكيات لترشحه للكرسى البابوى من الأنبا دميان أسقف عام ألمانيا والأنبا سوريال أسقف ملبورن والأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا والأنبا باخوم أسقف سوهاج والأنبا أندراوس أسقف أبوتيج والأنبا رفائيل الأسقف العام.

وتم تجليسه كبابا للإسكندرية وبطريرك للكرازة المرقسية فى قداس الأحد 18 نوفمبر 2012 برئاسة القائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، وباشتراك كافة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومشاركة وفود من كل الكنائس فى مصر والعالم.