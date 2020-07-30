الفيروس مستمر.. برلماني يحذر من التهاون في إجراءات مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

جدد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، التحذير من التهاون في التعامل مع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، مؤكدا أن الفيروس لم ينتهي حتى الأن.

وشدد أبوالعلا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على ضرورة الاستمرار في الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن تراجع أعداد المصابين لا يعني انتهاء الفيروس، خصوصا وأن هناك بعض الدول وبعد تراجع الإصابات عاودت الارتفاع في تسجيل مصابين مرة أخرى.

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وتطرق أيمن أبوالعلا، إلى موقف مصر من لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية ومستشار الرئيس ووزيرة الصحة وجميع الباحثين يتابعون جيدا كل ما يجري في هذا الملف، مؤكدا أن هناك تعاقدات على جرعات من الأمصال، فضلا عن أن مصر سيكون لها الريادة في التصنيع.

وقال الدكتور أيمن أبوالعلا: اللقاحات اقتربت كثيرا، ومن المتوقع في نهاية شهر سبتمبر سيكون هناك حديث جدي لطرح الأمصال في الأسواق.

وفي شأن مواجهة كورونا، أشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن هناك أبحاث سريرية بدأت تظهر في استخدام بلازما المتعافين في الوقاية من الفيروس وهي تجربة جديدة، ولم تصل إلى نتائج حتى الأن.