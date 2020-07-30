ألقى مخلفات بمصرف المريوطية.. محافظ الجيزة يوقف سائق لودر عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إيقاف سائق لودر تابع لهيئة النظافة والتجميل بالمحافظة عن العمل بسبب إلقاء مخلفات القمامة من جسر مصرف المحيط المريوطية خلف شارع الهرم بعد المسافة التي يتم تأهيلها بعمل كورنيش عليها.

وتجدر الإشارة إلى أنه تفعيلا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع القمامة والحفاظ على المجاري المائية من التلوث، قامت وزارة الموارد المائية والري بالتنسيق مع محافظة الجيزة بإرسال حفار لرفع هذه المخلفات التي تم إلقاءها خصما على حساب هيئة النظافة تنفيذا لتعليمات المحافظ الذي طالب وزارة الموارد المائية والري بعمل مقايسة إزالة للمخلفات على حساب الهيئة.

وأعطى تعليمات مشددة لجميع رؤساء مجالس المدن والمراكز مراعاة تنفيذ بنود البروتوكول داخل الكتل السكنية المار بها المجاري المائية ورفع المخلفات.

وأعرب الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن امتنانه وشكره للواء أحمد راشد محافظ الجيزة لما يقوم به من مجهودات تجاه المحافظة على المجاري المائية كافة "نهر النيل - الترع - المصارف" وحفاظاً على كل قطرة مياه والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية في هذا الشأن.