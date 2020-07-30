محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مدير الفتاوى الهاتفية، حقيقة بطلان صيام يوم عرفة بالنسبة للمصريين، بعد رفع أذان المغرب قبل موعده بأربع دقائق، على إذاعة القرآن الكريم.
وقال شلبي، لمصراوي، الخميس: الفقهاء أكدوا أن الإفطار في نهار رمضان أو أي يوم آخر عن طريق الخطأ، لا يبطل الصيام ولا يوجب القضاء ولا الكفارة.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن صيام المصريين ليوم غرفة صحيح ومقبول، ولا شيء فيه، وما حدث في الأذان لا يستوجب القضاء ولا الكفارة.
كانت إذاعة القرآن الكريم، رفعت أذان مغرب يوم عرفة قبل موعده بأربع دقائق.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء تكشف: حكم من أفطر على أذان الإذاعة بعد رفعه قبل موعده يوم عرفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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