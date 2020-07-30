مباحث التموين تحبط طرح صفقة فلاتر مياه مغشوشة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لم يدر مالك مخزن بدون ترخيص أن أحلامه غير المشروعة لجني المال سرعان ما تتحول سرابا على يد ضباط مباحث التموين بكشف نشاطه المخالف للقانون. تحريات مباحث التموين توصلت إلى أن مالك مخزن بدون ترخيص بحي العمرنية غرب محافظة الجيزة، بصدد طرح كميات كبيرة من فلاتر المياه مجهولة المصدر للبيع مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. عقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية المخزن وأمكن ضبط المدير المسؤول بحوزته 260 قطعة فلتر مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية. جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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