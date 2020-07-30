شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإذاعة: نأسف عن الخطأ في تقديم أذان المغرب.. وفتح تحقيق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، بالاعتذار عن ما حدث من اذاعة القران الكريم، بسبب تقديم موعد أذان المغرب قبل موعده بنحو 5 دقائق، عبر إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه يأسف لملايين المستمعين في اذاعة القران الكريم عن ما حدث، وأنه سوف يجري تحقيق مع كافة المسؤولين عن الواقعة.

وأشار في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إلى أنه «ننتظر نتيجة التحقيق وسوف يكون هناك عقاب رادع وحاسم مع المسؤولين عن الواقعة سواء من التنسيق المركزي أو التنسيق الخاص بالشبكة أو المذيعين المسؤلين عن الشفت وسيتم بعدها معاقبة المتسبب في هذا الخطأ».

كانت حالة من الجدل وقعت على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب رفع أذان المغرب عبر إذاعة القرآن الكريم قبل موعده بنحو 5 دقائق، ما تسبب في تضارب المساجد التي رفع بعضها الأذان مع إذاعة القرآن الكريم.