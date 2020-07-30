شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رحمي ينعى المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الأسبق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بالإنابة، عن قيادات وأهالي المحافظة ببالغ الحزن والأسي، المهندس سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية الأسبق والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 64 عامًا، سائلا المولي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
شغل المهندس سعيد مصطفى كامل منصب محافظ الغربية عام 2016، ويُعد أحد قيادات وزارة البترول حيث تولى رئاسة مجلس إدارة شركة بتروتريد للغاز ومساعد لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وتولى مسئولية محافظ الغربية لمدة عام وسيتم دفنه بالقاهرة بمقابر الأسرة
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