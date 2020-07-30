شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية: بدء الدراسة بكلية الإعلام ٢٠٢٠_٢٠٢١ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن اللجنة المشكله من قبل المجلس الأعلى للجامعات وافقت على بدء الدراسة بكلية الإعلام جامعة المنوفية للعام الجامعى ٢٠٢٠_٢٠٢١.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور الإعلام في التأثير على الرأي العام العربي والعالمي، لذا سعينا لإنشاء كلية إعلام قادرة على إعداد وتأهيل خريجين متميزين أكاديميا ومهنيا للمنافسة في سوق العمل فى مختلف تخصصات المجال الإعلامى سواء الإذاعة والتليفزيون، أو الصحافة، أو العلاقات العامة والإعلان، والتدريب على أحدث أساليب الكتابة الصحفية للصحف المطبوعة والإلكترونية، بجانب الأساليب الإخراجية، وأساليب التصميم الحديثة للمواقع الإلكترونية، واكتساب مهارات العمل في مجالات العلاقات العامة والإعلان، وكيفية الإدارة الإعلامية للأزمات المحلية والدولية والتنظيمية، مؤكدا أن كلية الإعلام ستكون إضافة جديدة متميزة على مستوى الجامعات المصرية.

وأعرب مبارك عن سعادته بإعلان بدء الدراسة بكلية الإعلام هذا العام لتكون بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من محافظة المنوفية والمحافظات المجاورة، وفرصة للالتحاق بكلية من كليات القمة دون عناء السفر.