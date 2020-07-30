شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: نقدم خدمة ذبح الأضاحي مجانًا للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سيد عبيد، مدير الطب البيطري بالقاهرة، أن مجازر العاصمة حققت رقمًا قياسيًا في المذبوحات خلال يوليو حيث قامت بذبح حوالي 100 ألف رأس ماشية، منها 70 ألف في مجزر البساتين الذي يعد أكبر المجازر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال عبيد في بيان، الخميس، إن محافظ القاهرة خلال زيارته اليوم للمجزر وجه الشكر إلى وزارة الزراعة وأشاد بدور الأطباء البيطريين في الفحص والتفتيش على اللحوم من أجل سلامة الغذاء حفاظا على حياة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة أن حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم خلال الشهر الجاري ساهمت في ضبط 48 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، وتحرير 147 محضر مخالفة الأمر الذي ساهم في الحد من الذبح خارج المجازر واستقبالها لهذا العدد الكبير من رؤوس الماشية، مؤكدًا تقديم ذبح الأضاحي والفحص الطبي مجانا للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.