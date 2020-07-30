شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره العراقي للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً، مساء الخميس، مع الرئيس العراقي برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار. من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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