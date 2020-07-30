شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الأرثوذكس والمجمع المقدس يهنئان الرئيس السيسى بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ممثلة بالبابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، وأعضاء المجمع المقدّس مع المتروبوليت نقولا مطران طنطا وجميع الإكليروس والرعية الأرثوذكسية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمسلمين عام، بعيد الأضحى المبارك.

ودعا البابا ثيودروس الثاني خلال تهنئه الله العلي القدير أن يُنعم على مصر الحبيبة والعالم أجمع باليُمن والبركات والأمن والأمان، وأن يحفظ الله شعب مصر وقياداته، وأن يعزز هذا الشهر الفضيل، وهذا العيد المبارك،الوئام والإخاء بين المسيحيين والمسلمين في نشر السلام وعمل الخير.

وأمس الأربعاء، أرسل البابا تواضروس الثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته بعيد الأضحى.

Advertisements

وجاء فى نص برقية البابا تواضروس الثاني في تهنئته الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين، دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم".