قرينة الرئيس تهنئ المصريين بالعيد: مناسبة جليلة تتجسد فيها أعظم معانى التضحية والفداء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكتبت السيدة انتصار السيسى على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء. وأدعو الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. كل عام وأنتم بخير".

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