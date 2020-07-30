شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يهنئ الشيخ نواف الأحمد وشعب الكويت الشقيق بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للكويت الشقيقة كل سلام وأمن واستقرار.
من جانبه، أعرب ولي العهد الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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