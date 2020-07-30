شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى لنظيره العراقى: تمنياتى للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الخميس، مع الرئيس العراقي، برهم صالح للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للعراق والأمة العربية والإسلامية الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة من الرئيس، وتمنياته بكل الخير والازدهار لمصر حكومةً وشعباً.

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صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.