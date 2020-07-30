شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: الخدمات الصحية والمستشفيات الميدانية للحجاج كاملة التجهيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن الخدمات الصحية والمستشفيات الميدانية للحجاج على أكمل جهوزيتها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: لا إصابات بكورونا أو أمراض أخرى فى صفوف الحجاج.

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وفى وقت سابق، أكد وزير الحج والعمرة السعودى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ستتم على أفواج متفرقة، كما أكد مدير الأمن العام السعودى، اكتمال نجاح خطة تفويج الحجاج من عرفات،

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام فى مشعر عرفة مطمئنة، ولم تُسجَّل أية أمراض بينهم، بما فى ذلك فيروس كورونا المستجد.