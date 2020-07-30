شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الأدوار المخالفة ببرجين سكنيين مخالفين للشروط الهندسيه بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على استكمال ازاله الادوار المخالفه لبرجين سكني بشارع نفق الحدادين بمدينة طوخ بحضور اللواء هشام خشبه السكرتير العام المساعد ومحمد ياسين نائب رئيس مجلس مدينه طوخ.

يذكر أن المحافظ قام خلال شهر مايو الماضى بالاشراف على ازالة الطوابق المخالفة بالبرج الاول والمكون من 13 طابق وحاصل على ترخيص بأرضي و10 أدوار حيث قام صاحب العقار ببناء طابقين بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم، والثاني برج مكون من 13 طابق وحاصل على ترخيص بأرضي و4 أدوار حيث قام مالك العقار ببناء 8 طوابق بالمخالفة بدون ترخيص ومخالف للشروط الهندسية والتنظيم.

ووجه الهجان بضرورة استمرار مراقبة أعمال البناء بمدن المحافظة على مدار الساعة خلال فترة عيد الاضحى المبارك وعمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي مخالفات خلال فترة العيد.