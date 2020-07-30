شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن ونصف منتجات لحوم فاسدة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت فرق مراقبة الأغذية بالقليوبية حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية بإشراف الدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية وبقيادة سامي رجب مراقب عام الأغذية بالقليوبية وتمكنت هذه الحملات من ضبط ١٦٣٨.٤٠٠ كجم منتجات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن «كفته» و«سجق» كما تمكنت الحملة من ضبط ٩ أكياس سجق مجمد شرقي يزن الكيس ٥ كجم بإجمالي وزن ٤٥ كجم و٥٠ طبق جناح فراخ وزن الطبق ٩٠٠ جم بإجمالي وزن ٤٥ كجم و١٢٨ طبق أوراك دجاج وزن الطبق ٩٠٠ جم بإجمالي وزن ١١٥.٢٠٠ كجم وقالت مديرية الصحة بالقليوبية في بيان لها أنه تم المرور على ١٠٨ منشأة غذائية فيما بلغ إجمالى عدد العينات التي تم سحبها للفحص في المعامل المركزية ٤٠٠ عينة بالإضافة إلى إعدام ٢٣٣ كجم أغذية مختلفة بالإضافة إلى تحرير ١١٢ محضر ما بين اشتراطات النظافة والصحة الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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