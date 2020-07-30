شكرا لقرائتكم خبر عن ذبح 12 ألف رأس ماشية استعدادا للعيد بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عددا من المجازر بمدن قها وقليوب والقناطر الخيرية لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال أضاحي المواطنين طوال أيام عيد الأضحى بحضور مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب واللواءمحمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندسة امل فوزى رئيس مدينة قها والدكتورة امل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري.

واطمأن المحافظ خلال جولته على اتخاذ الاجراءات الصحية أثناء الذبح والكشف على الذبائح وكيفية التعرف على اللحوم غير الصالحة، كما تحدث مع عدد من الجزارين عن أسعار اللحوم الحية وبعد الذبح مطالبًا بتشديد الرقابة على الذبائح والكشف الجيد عليها ظاهريًا وباطنيًا.

كما تفقد المحافظ أقسام المجزر المختلفة ووجه بضرورة رفع مخلفات الذبح أولًا بأول مع غسل العنابر بالمطهرات مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

وشدد الهجان على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وفى سياق متصل اشارت الدكتورةامل العسيلى وكيل وزارة الطب البيطري ان مجزر قها تبلغ مساحته 650 متر وقد تم تطويره ورفع كفائته من الخطة الاستثمارية، وبالنسبة لمجزر قليوب تبلغ مساحته 2200 متر ومجزر القناطر الخيرية تبلغ مساحته 2800م وجمعيهم تم تطويره ورفع كفاءته من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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واضافت أن عدد رؤوس الماشية التي تم ذبحها بمجازر القليوبية خلال الاسبوعين الماضيين بلغت حوالى 12 الف رأس كما تم تحرير عدد 60 محضر وضبط 12 طن لحوم غير صالحة وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المجازر

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المجازر

محافظ القليوبية يتفقد عدد من المجازر