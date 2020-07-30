شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاد الحته» توزع ملابس وطرح وأحذية على أطفال الجزيرة المرتفعة ببنى سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استطاع 40 من شباب مدينة بنى سويف، إنشاء جروب باسم «ولاد الحته» بحي الجزيرة المرتفعة في محاولة منهم إدخال فرحة العيد على عددا من الأسر داخل مدينتهم بتوفير ملابس العيد لأفرادها مجانا بجهود خيرية .

وقال ايمن الصاوي، من القائمين على العمل التطوعي، إن مبادرتهم بعنوان «ولاد الحته» وتم التجهيز لها مبكرا بتوفير الملابس وطرح واحذية للأسر الأكثر احتياجا وفق بحوث كل حالة.

وأضاف أن مبادرة «ولاد الحته» اعتمدت على المشاركة المجتمعية، بقيام تجار من مدينة بنى سويف، بتقديم ملابس جديدة للاطفال وطرح للبنات واحذية، من محلات «ثرى برازر» وكوتش بى «وغيرها وبدورهم قام الشباب بتجهيزها، وتوزيعها في سرية تامة على أسر متعففة للحفاظ على مشاعرهم.

وقال إن فريق العمل من الشباب أطلق عليه اسم «فريق الحته»، ويشاركهم فيه متطوعين من شباب منطقة الجزيرة المرتفعة واشار انه سبق مبادرة توفير ملابس العيد، القيام طوال شهر رمضان بأنشطة توفير وجبات إفطار بجهود أهل الخير المتبرعين بإفطار صائم بقيمة 30 جنيه للوجبة، وتم توصيل وجبات افطار في اخر ايام رمضان ل١٤٠ أسرة بمناطق الجزيرة المرتفعة.

وقال ان فريق شباب ولاد الحته قام بدوره في المشاركة المجتمعية في حملات الوقاية من فيروس الكورونا في حي الجزيرة بتوفير بعضا من مستلزمات الوقاية من جوانتيات وكمامات للسكان حرصا على حمايتهم من التعرض لفيروس كورونا (COVID_19) وعمليات تطهير للمنازل والمستشفيات الصدر والحميات كما قام جروب «ولاد الحته» بتنفيذ مبادرة توجيه رسالة شكر لعمال النظافة بعنوان «يا عامل النظافة انت لنا صديق»، وخلالها قدموا رسالة شكر وعرفان بالجميل لجميع عمال النظافة على مستوى فهم الجنود المجهولة المعرضة للعدوى بشكل يومى.



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