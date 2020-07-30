شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف ستار يطور خدماته لمساعدة العملاء في التخطيط للسفر بكل ثقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمالًا للإطلاق الناجح ل «مركز معلومات السفر» نهاية يونيو الماضي الخاص بتحالف ستار، أكبر تحالف لشركات الطيران في العالم والذي تعد مصر للطيران أحد الأعضاء المميزين به، كشف التحالف عن سلسلة من التحديثات لمساعدة الركاب الآن على تخطيط مقاطع رحلاتهم المتعددة والحصول على المزيد من معلومات السفر.

وأوضح التحالف في بيان، الخميس، تم إنشاء هذه الخدمة الفريدة من نوعها، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط https:--www.staralliance.com-en-journey-info، من خلال تحالف ستار وشركات الطيران الأعضاء بالتحالف بهدف توفير وسائل مساعدة للعملاء على ساحة السفر الدولي المتغيرة باستمرار نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومات والهيئات التنظيمية للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

ويوفر هذا الموقع للعملاء إمكانية معرفة المعلومات الخاصة بالسفر سواء أثناء السفر على شركة طيران واحدة بالتحالف أو أكثر وعن طريق مطارات متعددة وكذلك فقد أصبحت المعلومات متوفرة باللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية والألمانية والإسبانية، كما يمكن مشاركة المعلومات عبر البريد الإلكتروني وتعتبر هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأصدقاء والزملاء ومحترفي السفر لمساعدة العملاء للبحث عن النتائج بالنيابة عنهم.

ونظرا للحاجة إلى الحد من التدابير المتغيرة والمشددة، صرح كريستيان دراجر، نائب رئيس التحالف لتجارب خدمة العملاء بأن، «هذه الخدمة تجمع بين مدخلات جميع شركات الطيران الأعضاء ال26 والعديد من المطارات الرئيسية في شبكتنا العالمية، لتزويد عملائنا بتوجيهات محددة تتعلق بالصحة والسلامة الصحية لمجموعة متزايدة من الوجهات.»

كما يتم إضافة المزيد من المميزات والمزيد من المطارات باستمرار، مع تعهد التحالف بمواصلة تقديم أفضل تجربة سفر للعملاء أينما كانوا.

يأتي هذا التطوير ضمن سبل مواجهة صناعة الطيران التحدي الأكبر في تاريخها، حيث يواصل تحالف ستار العالمي وشركات الطيران الأعضاء به عملهم لجعل تجربة السفر أكثر سهولة ولاستعادة الثقة في السفر الجوي، والربط بين الأشخاص والثقافات مرة أخرى.

Advertisements