شكرا لقرائتكم خبر عن و: محافــظ المنوفية يزور مؤسسة ملك الملوك لرعاية الأيتام ويوزع العيدية والهدايا علي الأطفال بالباجور ويقرر صرف (20) ألف جنيه دعماً للمؤسسة للإرتقاء بمستوى الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية دعم مؤسسة دار ملك الملوك لرعاية الأيتام التابعة لجمعية تنمية المجتمع بسرس الليان بمركز الباجور بـ(20) ألف جنيه للنهوض والإرتقاء بها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء الدار، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام،، جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم للمؤسسة لتقديم التهنئة لأبناء الدار بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، رافقه نائبه الأستاذ محمد موسى ووكيل وزارة التضامن الإجتماعى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

وقام المحافظ بتوزيع العيديات والهدايا على الأطفال معرباً سعادته بالتواجد معهم تزامناً بالإحتفال بالعيد، كما حرص على تفقد الدار للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، وأوصي القائمين على المؤسسة بحسن معاملة الأطفال وتقديم كافة الخدمات وتلبية طلباتهم ورعايتهم من كافة الجوانب الصحية والإجتماعية والنفسية كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .

وقد أكد محافظ المنوفية على إهتمامه ودعمه الكامل لكافة مؤسسات ودور الأيتام بنطاق المحافظة وسعيه الدائم في توفير كافة الحلول لأي معوقات من شأنها تعكير صفو الحياة بهذه المؤسسات، مشيراً إلى أهمية العمل الخيري في تعزيز أواصر التراحم ورسم البسمة على وجوه الأطفال والتخفيف والحد من معاناتهم.