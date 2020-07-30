شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتلقى اتصال من نظيره التونسي للتهنئة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنياً سيادته لتونس الشقيقة حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.