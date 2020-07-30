شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة المباني المخالفة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الإدارة الزراعية بالسنطة التابعة لمديرية الزراعة بالغربية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية أسفرت عن إزالة التعديات عن حوالى ١٦٥ متر. وأكد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة أن المهندس اشرف زهرة مدير عام الإدارة الزراعية بالسنطة والمهندس خالد شتلة رئيس قسم حماية الأراضى نجحوا فى إزالة التعديات بالسنطة البلد فى حالتين بلغ اجماليهم ١٦٥ متر. وشدد وكيل الوزارة انة لا تهاون فى إزالة اى تعديات يمكن أن تحدث على الاراضى الزراعية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية والسيد القصير وزير الزراعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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