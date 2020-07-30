شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة 1441 قبل الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» لقرائها دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة والذي يصادف اليوم الخميس الموافق التاسع من ذي الحجة 1441.

وتستعد الدول العربية والاسلامية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا مع إغلاق كافة التجمعات والأماكن الذي تتجمع فيها عدد كبير من المواطنين.

دعاء آخر ساعة من غروب يوم عرفة قبل الإفطار:

- ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

- ربِّ إني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

- ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

- ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين.

- ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

- ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.

- ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين.

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- ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ أهديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

- رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

- ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

- رب اغفر لي ولوالدي