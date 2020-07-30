شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 190 عجل و4 خراف تم ذبحها خارج المجازر ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مباحث التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى 190 عجل بقرى و4 اغنام تم ذبحها جميعا خارج المجازر التي حددتها المحافظه لاجراء عمليات الذبيح بها حيث تم ضبط الذبائح قبل ترويجه خلال وقفة العيد وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد قيام المدعو«س ع أ» بمنطقة كفر مناقر التابعة لبندر بنها بتقليد أختام المجازر الحكومية لايهام المواطنين بسلامة اعمال الذبح وصلاحية اللحوم وانها مذبوحة بالمجازر الحكومية

على الفور تم الاعداد لحمله بالتنسيق مع الدكتور محمد جودة مدير إدارة الطب البيطرى ببنها وتم مداهمة المكان وضبط المذبوحات والتحفظ عليها بإحدى الثلاجات وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة

اكد الدكتور محمد جودة مدير إدارة بندر بنها البيطرية أن الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان والذى وجه بالقيام بحملات على أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

واضاف «جودة» أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة مجازر بندر بنها تزامنا مع قدوم عيد الاضحى المبارك واستعداد لأعمال ذبح الأضاحي مجانا

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