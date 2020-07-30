شكرا لقرائتكم خبر عن «ريان» تتفقد استعدادات مجازر القليوبية لاستقبال الأضاحي في العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم مجازر القليوبية، حيث بدأت الجولة بتفقد مجزر مدينة طوخ وذلك بحضور الدكتورة أمل العسيلى مدير مديرية الطب البيطرى بالقليوبية ومحمد ياسين نائب رئيس المدينة، والدكتور مصطفى كامل مدير إدارة طوخ البيطرية.

قالت «ريان» إنه تم ذبح 107 ذبيحة بالمجزر أمس منهم 65 جمل، وتم ذبح اليوم 62 ذبيحة حتى الساعه ١١ صباحا، بحضور الدكتور عبدالله إبراهيم رئيس قسم المجازر، والدكتور مختار عبدالمنعم مدير مجزر طوخ، كما تفقدت وحدة معالجة مياة المجزر بالإضافة إلى التنبيه على ضرورة تعقيم المجزر قبل وبعد الذبح، حيث يبلغ مساحة المجزر 2800متر تقريبا.

وأكـدت «ريان» أنه تم فتح كافة المجازر الحكومية بالقليوبية بالمجان أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

كما تفقدت نائب المحافظ مجزر بنها العمومى بكفر سعد، وتم التنبيه بضرورة الاستعداد وفتح المجازر بالمجان خلال فترة عيد الأضحى، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بالنسبة لفيروس كورونا ويبلغ مساحة المجزر حوالى 4900 متر تقريبا بطاقة استعابية 300 رأس في اليوم.

كما تضمنت الجولة، المرور على مجزر كفر شكر وأكدت على ضرورة تيسير خدمة الذبح بالمجازر طوال أيام العيد للأضاحي بالمجان، لاستقبال ذبائح الأهالي المطابقة للمواصفات بعد إجراء الكشف عليها قبل وبعد عملية الذبح.

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