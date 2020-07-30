شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يتلقى اتصالاً من الرئيس التونسي للتهنئة بعيد الأضحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر بدوام السلام والأمن والاستقرار. من جانبه، أعرب الرئيس عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة لأخيه الرئيس التونسي، متمنياً سيادته لتونس الشقيقة حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام. Advertisements صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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