شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى: صلاة العيد لا يشترط أن تكون في المسجد أو جماعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن المسلمين الذين كانوا ينوون الذهاب إلى الحج هذا العام ولم يتمكنوا من الحج بسبب الظروف التي يمر بها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، ثوابهم محفوظ عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات لبرنامج مانشيت، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن الثواب سيحفظ أكثر لدى المسلم الذى كان ينوى أداء فريضة الحج هذا العام إذا استثمر الإنسان ما كان معه من أموال في العناية بالإنسان وجبر خواطر الناس خاصة في ظل هذه الجائحة.

وتابع الدكتور خالد عمران: ندعو الناس الذين كانوا ينتووا الحج ولم يتمكنوا لعدم الاستطاعة أن يستثمروا أموالهم في العبادة في الإحسان وتقديم العون لهؤلاء الذين تضرروا من جائحة كورونا.

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وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن صلاة العيد لا يشترط أن تكون في المسجد ولا يشترط أن تكون جماعة .