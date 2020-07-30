وزير الحج: نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ستتم على أفواج متفرقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أن نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة ستتم على أفواج متفرقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
ويبتهل حجاج بيت الله الحرام فى الدعاء قبل غروب شمس يوم التاسع من ذى الحجة، تمهيدا للتوجه إلى مشعر مزدلفة للمبيت فيها، ويصلى بها الحجاج صلاتى المغرب والعشاء، جمع تأخير، ويجمع الحجاج الحصى، ثم ييقضون ليلتهم في مزدلفة حتى صلاة الفجر، بعد ذلك يتوجه الحجاج إلى منى لرمى جمرة العقبة الكبرى.
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