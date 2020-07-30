أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.





الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.

سكاي: صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة شراء نيوكاسل سكاي: صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة شراء نيوكاسل

كشفت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى انسحب رسميًا من صفقة الاستحواذ على صفقة شراء نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، وذكرت "سكاى" أن صندوق الاستثمارات السعودى أصدر بيانًا رسميًا ينسحب خلاله من الصفقة حيث جاء فيه: "مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية نادى كرة القدم، فقد اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

مش أول مرة .. الحج اتمنع 40 مرة قبل كدة ..اعرف الأسباب في "الحدوتة" مش أول مرة .. الحج اتمنع 40 مرة قبل كدة ..اعرف الأسباب في "الحدوتة"

في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة ، تكشف الزميلة هدى زكريا عن المرات التى تم منع او تعطيل الحج فيها في عدد من الدول لأسباب مختلفة خاصة وان البعض يعتقد ان قرار منع الحج هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا هو الأول من نوعه . النجم الساحلى يكشف موعد سداد 22 مليون جنيه للأهلى

أخطر نادى النجم الساحلى التونسى نظيره الأهلى أنه بصدد تسديد غرامة الأيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الأهلى السابق والنجم الساحلى الحالى فى شهر أغسطس المقبل، وأوضح مسئولو النجم الساحلي لنظراؤهم فى الأهلى خلال إتصالات تمت بينهما مؤخراً أنهم أقتربوا من بيع أكثر من لاعب بالفريق أبرزهم الجزائري كريم العريبي من أجل تسديد غرامة الأهلى والتى تقدر بمليون و400 ألف دولار أى ما قرب من 22 مليون جنيه مصرى، والتى تعهّد النادى التونسى بسداها للأهلى قبل أكثر من عام لكنه تقاعس، فقام الأهلى بتصعيد الأمر للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وحصل على حكم من الفيفا بتسديد النجم الساحلى واللاعب هذه الغرامة خلال مدة أقصاها 45 يوماً بدأت قبل أسبوع تقريباً. 9 ضوابط توضح كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد 9 ضوابط توضح كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد

ينشر ”الخليج 365”، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك، توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول كيفية الذبح الشرعى لخروف العيد رأس وعيون وأحشاء.. إرهابيو سوريا يتاجرون بالبشر رأس وعيون وأحشاء.. إرهابيو سوريا يتاجرون بالبشر

فى أحدث جرائم الجماعات الإرهاربية، فقد عثر على أعضاء بشرية محفوظة بغرض الإتجار داخل أحد أوكار الإرهابيين بقرية الغدفة المحررة بريف إدلب، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا". الأهلى يتقدم بالبلاغ رقم«13» للنائب العام ضد رئيس الزمالك الأهلى يتقدم بالبلاغ رقم«13» للنائب العام ضد رئيس الزمالك

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، اليوم الخميس، الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس، وجاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم للسيد رئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام. Advertisements متحدث وزارة الزراعة لـ "تلفزيون الخليج 365": أسعارنا تقل 20% عن السوق متحدث وزارة الزراعة لـ "تلفزيون الخليج 365": أسعارنا تقل 20% عن السوق

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بحملات تفتيش مستمرة على الأسواق لمتابعة جودة وصلاحية اللحوم فى الأسواق وضبط أى مخالفات أو من يقومون بحالات غش.

ألمح الرئيس الأمريكيى دونالد ترامب اليوم الخميس، إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب أزمة فيروس كورونا. جابر عصفور يطمئن محبيه: صحتى جيدة بعد عملية استئصال المرارة وخرجت من المستشفى جابر عصفور يطمئن محبيه: صحتى جيدة بعد عملية استئصال المرارة وخرجت من المستشفى

ترامب يلمح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا

أجرى الدكتور جابر عصفور عملية جراحة بأحد مستشفيات القاهرة، وتمت بنجاح، حسب ما أعلن المفكر الدكتور نبيل عبد الفتاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أمس، وللاطمئنان على حالة الدكتور جابر عصفور تواصل ”الخليج 365” معه عبر الهاتف.

الأضحية من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وكثيرٌ من الناس قد يلجأون إلى الجزار لذبح الأضحية في المنازل، لكن في ظل زمن فيروس كورونا لا بد أن تهتم بالاحتياطات الصحية والوقاية من فيروس كورونا، أثناء ذبح الجزار الأضحية في المنزل، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية. بدء تحقيقات جنائية بحق رئيس الفيفا ومسئول فى الادعاء العام السويسرى بدء تحقيقات جنائية بحق رئيس الفيفا ومسئول فى الادعاء العام السويسرى

قالت السلطات اليوم الخميس إن مدعيا خاصا عين للنظر في التعاملات بين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدأ تحقيقات جنائية بحق انفانتينو كما وافق على التحقيق مع لاوبر. تريزيجيه الأكثر تأثيرًا بين نجوم أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى تريزيجيه الأكثر تأثيرًا بين نجوم أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى

لو هتجيب جزار يدبح فى البيت.. إزاي تحمى نفسك من عدوى كورونا؟

على الرغم من تألق جاك جريليش نجم أستون فيلا هذا الموسم وتفوقه على كل زملائه فى الفعالية على مرمى الخصوم، إلا أن نجم منتخبنا الوطنى محمود تريزيجيه كان الأكثر تأثيرًا فى الفريق الذى نجح في تفادى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بأعجوبة عقب التراجع في الترتيب طوال الموسم، وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزى أن تريزيجيه الذى شارك في 20 مباراة فقط كأساسي وسجل 6 أهداف إلا أنه كان مؤثرًا للغاية وساعد الفيلانز في الاستمرار بالمسابقة التي تأهل إليها الموسم الماضى.



رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس: "الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به" رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس: "الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به"

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس، أن راشد الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به رقم سقوط لائحة سحب الثقة. علاج ولا جنان.. الفوطة النارية تجذب النجوم والشباب

يقبل عليها معظم الرياضيين ونجوم كرة القدم باستمرار كجلسات وقائية من عدة أمراض خاصة قبل دخولهم المباريات المهمة، فالفوطة النارية أصبحت من الجلسات التى يتردد عليها نجوم الفن والمطربون، وهذا ما يرويه لنا صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة والمقاولون العرب وإنبى.

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن رسميا دخول البلاد فى ركود اقتصادى أعلنت الولايات المتحدة رسميا دخول البلاد في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 32,9% في الربع الثاني وهو أكبر تراجع فصلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.



