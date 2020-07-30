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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن، حيث أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.
الرئيس السيسى يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع عاهل الأردن
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً للأردن وشعبه الشقيق دوام الاستقرار والتقدم.
سكاي: صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة شراء نيوكاسل
كشفت شبكة "سكاى سبورت" البريطانية، عن أن صندوق الاستثمارات العامة السعودى انسحب رسميًا من صفقة الاستحواذ على صفقة شراء نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى، وذكرت "سكاى" أن صندوق الاستثمارات السعودى أصدر بيانًا رسميًا ينسحب خلاله من الصفقة حيث جاء فيه: "مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية نادى كرة القدم، فقد اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".
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الأهلى يتقدم بالبلاغ رقم«13» للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بحملات تفتيش مستمرة على الأسواق لمتابعة جودة وصلاحية اللحوم فى الأسواق وضبط أى مخالفات أو من يقومون بحالات غش.ترامب يلمح إلى احتمال تأجيل موعد الانتخابات الأمريكية بسبب كورونا
جابر عصفور يطمئن محبيه: صحتى جيدة بعد عملية استئصال المرارة وخرجت من المستشفى
أجرى الدكتور جابر عصفور عملية جراحة بأحد مستشفيات القاهرة، وتمت بنجاح، حسب ما أعلن المفكر الدكتور نبيل عبد الفتاح، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أمس، وللاطمئنان على حالة الدكتور جابر عصفور تواصل ”الخليج 365” معه عبر الهاتف.لو هتجيب جزار يدبح فى البيت.. إزاي تحمى نفسك من عدوى كورونا؟
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تريزيجيه الأكثر تأثيرًا بين نجوم أستون فيلا فى الدورى الإنجليزى
على الرغم من تألق جاك جريليش نجم أستون فيلا هذا الموسم وتفوقه على كل زملائه فى الفعالية على مرمى الخصوم، إلا أن نجم منتخبنا الوطنى محمود تريزيجيه كان الأكثر تأثيرًا فى الفريق الذى نجح في تفادى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بأعجوبة عقب التراجع في الترتيب طوال الموسم، وكشف الموقع الرسمي للدوري الإنجليزى أن تريزيجيه الذى شارك في 20 مباراة فقط كأساسي وسجل 6 أهداف إلا أنه كان مؤثرًا للغاية وساعد الفيلانز في الاستمرار بالمسابقة التي تأهل إليها الموسم الماضى.
رئيسة الحزب الدستورى الحر فى تونس: "الغنوشى لا يزال شخصا غير مرغوب به"
يقبل عليها معظم الرياضيين ونجوم كرة القدم باستمرار كجلسات وقائية من عدة أمراض خاصة قبل دخولهم المباريات المهمة، فالفوطة النارية أصبحت من الجلسات التى يتردد عليها نجوم الفن والمطربون، وهذا ما يرويه لنا صفوت صدقى أخصائى المساج الذى عمل من قبل فى أندية الجونة والمقاولون العرب وإنبى.
أعلنت الولايات المتحدة رسميا دخول البلاد في ركود اقتصادي بعد فصلين متتاليين من تراجع النمو، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 32,9% في الربع الثاني وهو أكبر تراجع فصلي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك بسبب جائحة كورونا، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.
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