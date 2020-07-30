شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتضحى السنة دى.. 5 شروط من مركز الأزهر للفتوى لازم تتوفر عند الذبح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة، التى نتذكر من خلالها معانى الإيثار، وشكر الله تعالى على نعمائه، والتوسعة على الأهل والأولاد، وإدخال السرور على الأصدقاء والفقراء، وكذلك طاعة أبينا إبراهيم عليه السلام لربه سبحانه وتعالى؛ فالأضحية استجابة لأمر الله تعالى، فينبغي للمسلم أن يهتم بأمر الأضحية، ويعظِّمَ شأنها، ويجتهدَ في المحافظة عليها، وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بعضَ أحكام الأضحية وآداب المضحِّي منها:

شروط الذبح

أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح.

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أن يكون زُهوق روحه بمحض الذبح.

ألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم.

أن تكون الآلة قاطعة.

أن يقطع الذابح من الأضحية ما يجب قطعه في الذبح، والأكمل في الذبح قطع الأوداج الأربعة وهي: الحلقوم (مجرى النفس دخولًا وخروجـًا)، المريء (مجرى الطعام والشراب)، الودجان (عرقان في صفحتي العنق).