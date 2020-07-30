شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الأطباء: وفاة طبيبين بسبب كورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ150 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصل إلى 150 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كلا من: الدكتور وجيه مهنى استشارى النساء والتوليد ، بعزل مستشفى العجمي، والدكتور عبد النبى البطران ، استشارى جراحة القاهرة، داعيا الله أن يغفر لهما وأن يدخلهما فسيح جناته.

وكان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 150 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.

وأوضح الزيات، أن الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات والشهداء بين الأطباء يتم رصدها من خلال فريق من أعضاء النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية، حيث يتم التواصل من خلالهم بالأطباء المصابين وأسر الشهداء حتى يتم التأكد من المعلومات قبل الإعلان عنها.

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتورماهر محمود عبد الحليم رابع، استشارى أمراض الكلي بالمعاش والذى توفى بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء ، مشيرة إلى أنه الشهيد الــ( 131) من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements