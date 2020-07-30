شكرا لقرائتكم خبر عن مناسك حج استثنائية بسبب كورونا.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، عرفات يستقبل ضيوف الرحمن.. مناسك حج استثنائية بسبب كورونا.. مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج التزموا بالإجراءات الاحترازية.. ولن نحرم من تظهر عليه الأعراض من إتمام المناسك.. تم تمثيل ال 160 دولة يشكلون الـ70% من الحصة الإجمالية لأعداد الحجاج.. والـ30% من السعوديين متعافون.. حجر العائدين من الحج 7 أيام فى منازلهم.. ووضعنا خطة لتتبع تحركاتهم وضمان التزامهم.

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ـ عرفات يستقبل ضيوف الرحمن.. مناسك حج استثنائية بسبب كورونا.. مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج التزموا بالإجراءات الاحترازية.. ولن نحرم من تظهر عليه الأعراض من إتمام المناسك.. تم تمثيل ال 160 دولة يشكلون الـ70% من الحصة الإجمالية لأعداد الحجاج.. وال 30 % من السعوديين متعافون.. حجر العائدين من الحج 7 أيام فى منازلهم.. ووضعنا خطة لتتبع تحركاتهم وضمان التزامهم ـ عرفات يستقبل ضيوف الرحمن.. مناسك حج استثنائية بسبب كورونا.. مسؤول بوزارة الحج السعودية: الحجاج التزموا بالإجراءات الاحترازية.. ولن نحرم من تظهر عليه الأعراض من إتمام المناسك.. تم تمثيل ال 160 دولة يشكلون الـ70% من الحصة الإجمالية لأعداد الحجاج.. وال 30 % من السعوديين متعافون.. حجر العائدين من الحج 7 أيام فى منازلهم.. ووضعنا خطة لتتبع تحركاتهم وضمان التزامهم

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