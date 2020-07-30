شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بالمراكز الثقافية الإسلامية بنسبة نجاح 81% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية للعام الدراسي 2019/2020م للمراكز الثقافية الإسلامية بالقاهرة والمديريات الإقليمية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير .
وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المراكز الثقافية التى تم عقد الامتحان بها (28) مركزًا وهي: (القاهرة "مسجد النور" - الجيزة "بين السرايات " – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية - العاشر من رمضان – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – الوادي الجديد " الخارجة " – الوادي الجديد "الداخلة" – السويس – العريش – الحسنة – بئر العبد " بنسبة نجاح 81%.
وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عقب عطلة عيد الأضحى بإذن الله تعالى عن نتيجة العام الدراسي مكتملة للفصلين الأول والثاني.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بالمراكز الثقافية الإسلامية بنسبة نجاح 81% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.