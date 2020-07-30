شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يعتمد نتيجة الفرقة الثانية بالمراكز الثقافية الإسلامية بنسبة نجاح 81% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة الثانية للعام الدراسي 2019/2020م للمراكز الثقافية الإسلامية بالقاهرة والمديريات الإقليمية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بنشر الفكر الوسطي المستنير .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المراكز الثقافية التى تم عقد الامتحان بها (28) مركزًا وهي: (القاهرة "مسجد النور" - الجيزة "بين السرايات " – القليوبية – الإسكندرية – البحيرة – الغربية – الدقهلية – المنوفية – الشرقية - العاشر من رمضان – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الإسماعيلية – الوادي الجديد " الخارجة " – الوادي الجديد "الداخلة" – السويس – العريش – الحسنة – بئر العبد " بنسبة نجاح 81%.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم الإعلان عقب عطلة عيد الأضحى بإذن الله تعالى عن نتيجة العام الدراسي مكتملة للفصلين الأول والثاني.